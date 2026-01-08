EQS-News: Hisense / Schlagwort(e): Produkteinführung

Hisense präsentiert auf der CES 2026 ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem



LAS VEGAS, 8. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, eine weltweit führende Marke für Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, präsentiert auf der CES 2026 ein umfassendes Smart-Home-Ökosystem und zeigt, wie fortschrittliche Display-Technologien und KI-gesteuerte Haushaltsgeräte zusammenkommen, um den Alltag zu verbessern. Der Hisense-Stand auf der CES ist auf reale Heimszenarien ausgerichtet und vereint erstklassige Großbildschirmunterhaltung mit intelligenten Lösungen für Küche, Lüftung und Wäscherei. Großbildfernseher sind ein wichtiger Bestandteil gemeinsamer Familienmomente, während KI-fähige Geräte zeigen, wie sich Technologie nahtlos in den Alltag integrieren lässt. Auch der humanoide Serviceroboter Harley feiert sein Debüt. Mit 31 Freiheitsgraden ermöglicht Harley lebensechte Gesten und Interaktionen, was das Erlebnis vor Ort ansprechender und bereichernder macht. Daneben werden auch der humanoide Roboter R1 (A2) und der Heimroboter Beta ausgestellt. Hisense engagiert sich seit langem bei globalen Sportveranstaltungen und demonstrierte auch, wie seine Display-Technologien über die Unterhaltungselektronik hinaus auch in professionellen Anwendungen zum Einsatz kommen. Während der CES 2026 empfing der Hisense-Stand eine Delegation unter der Leitung des FIFA-Präsidenten, die die Ausstellung besichtigte und ihre hohe Anerkennung für die Hisense Elite Collection für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026TM zum Ausdruck brachte, zu der auch RGB-MiniLED-Fernseher für eine klarere Darstellung wichtiger Spielmomente gehören. Im Bereich Displays präsentiert Hisense RGB MiniLED evo, eine echte Weiterentwicklung auf Systemebene in der Großbildfernseher-Technologie, angeführt vom Debüt des 116UXS RGB MiniLED-Fernsehers, dem ersten Produkt, das mit dieser Plattform betrieben wird. RGB MiniLED evo führt als Branchenneuheit eine vierte Sky Blue-Cyan-LED in die Hintergrundbeleuchtung ein, die die Farbabdeckung auf bis zu 110 % von BT.2020 erweitert und gleichzeitig einen natürlicheren Farbausdruck und verbesserten Betrachtungskomfort durch eine echte Evolution auf Systemebene bietet. Hisense präsentiert außerdem weltweit erstmals den Laserprojektor XR10, der mit 6.000 ANSI-Lumen ein professionelles Heimkinoerlebnis bietet. Der XR10 wurde für ein beeindruckendes Film- und Fernseherlebnis mit einer Bilddiagonale von bis zu 300 Zoll entwickelt und bietet eine verbesserte Helligkeit sowie eine reichhaltige Farbdarstellung für spezielle Heimkino-Umgebungen. Zusammen mit den RGB-MiniLED-Fernsehern erweitert TriChroma Laser das Angebot an Großbildschirmen von Hisense vom Premium-Fernseher für das Wohnzimmer bis hin zu speziellen Heimkino-Umgebungen. Hisense baut auf der Weiterentwicklung des VIDAA-Betriebssystems auf und hat eine strategische Zusammenarbeit mit Microsoft angekündigt, um die generativen KI-Funktionen von Copilot in seine neue Plattform zu integrieren und damit das Fernseherlebnis der nächsten Generation für Großbildschirme in Wohnumgebungen zu verbessern. Die Zusammenarbeit erstreckt sich auch auf Xbox Cloud Gaming, wodurch Weltklasse-Games direkt auf Hisense-Fernseher übertragen werden können, ohne dass eine Konsole erforderlich ist. Neben den Displays stellt Hisense eine Reihe von Smart-Home-Innovationen vor. Der X-zone Master ist der weltweit erste X-in-one-Wärmepumpen-Waschtrockner und verfügt über ein modulares Mehrtrommelsystem, das eine flexible Konfiguration ermöglicht und gleichzeitig eine präzisere, auf das jeweilige Gewebe abgestimmte Pflege gewährleistet. Ergänzend dazu wurde die U-Serie von Hisense entwickelt, um eine frischere und weichere Wäschelösung mit ultimativer Filtrations-, Belüftungs- und Entladungstechnologie zu bieten. Hisense hat sich zum Ziel gesetzt, das tägliche Leben mit einer Reihe von KI-gesteuerten Haushaltsgeräten zu verbessern. Der Kühlschrank der PUREFLAT SMART SERIES verfügt über ein integriertes großes Smart-Display mit eingebautem ConnectLife Hub, das durch die Optimierung der Geräteinteraktion und der Smart-Home-Steuerung ein modernes, vernetztes Küchenerlebnis bietet. Das mit dem Red Dot Award ausgezeichnete Klimagerät Air Master verfügt über ein hochpräzises Sensorsystem, mit dem sich Luftstrom, Temperatur und Luftfeuchtigkeit für perfekte Luft einstellen lassen. Seine Intelligenz wird durch den intelligenten Sprachassistenten und den automatischen Energiesparmodus weiter unterstrichen, während die HI-NANO-Technologie zusätzlich für Komfort in Innenräumen sorgt. Die Präsenz von Hisense auf der CES 2026 wird außerdem durch vier CES Innovation Awards unterstrichen. Unter den Gewinnern erhielten 163 MX und der X-Zone Master jeweils den CES 2026 Best of Innovation Award in ihren jeweiligen Bereichen, wodurch die Führungsposition von Hisense in den Kategorien Displays und Haushaltsgeräte gewürdigt wurde. Mit "Innovating a Brighter Life" demonstriert Hisense weiterhin, wie menschenzentrierte Innovation fortschrittliche Technologie in komfortable, vernetzte und sinnvolle Heimerlebnisse verwandeln kann. Informationen zu Hisense

Das 1969 gegründete Unternehmen Hisense ist ein weltweit anerkannter Marktführer im Bereich der Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik mit Niederlassungen in über 160 Ländern. Hisense ist auf die Bereitstellung von hochwertigen Multimedia-Produkten, Haushaltsgeräten sowie intelligenten IT-Lösungen spezialisiert. Laut Omdia ist Hisense weltweit die Nummer 1 im 100-Zoll-TV-Segment und mehr (2023-Q3 2025). Als Ursprung der RGB-MiniLED ist Hisense weiterhin führend bei der nächsten Generation von RGB-MiniLED-Innovationen. Als offizieller Sponsor des FIFA World Cup 2026TM, engagiert sich Hisense für globale Sportpartnerschaften, um das weltweite Publikum anzusprechen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856216/Entrance.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856214/RGBMiniLED.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856213/X_zoneMaster.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856217/KitchenConnectLife.jpg



