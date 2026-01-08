EQS-News: Evotec SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Just - Evotec Biologics erhält Förderung für KI-gestützte Optimierung der Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper zur Verbesserung des bezahlbaren Zugangs



Just - Evotec Biologics wird monoklonale Antikörper und andere biologische Modalitäten optimieren

Die Investition ermöglicht in den nächsten drei Jahren zehn neue J.MD-Projekte zur molekularen Optimierung; darin inbegriffen, aber nicht beschränkt auf: verbesserte Titer, Pharmakokinetik, Immunogenität und Stabilität

Hamburg, 08. Januar 2026:

Evotec SE (NASDAQ: EVO; Frankfurt Prime Standard: EVT) gab heute bekannt, dass ihr Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle, USA, neue Fördermittel der Gates Foundation erhalten hat, um mit "J.MD", ihrer Moleküldesign-Suite basierend auf computergestützten Technologien, den weltweiten Zugang zu Biotherapeutika zu ermöglichen. Die Investition (INV072135) setzt die Unterstützung für ausgewählte Förderempfänger der Gates Foundation fort, um sowohl die Entwicklungsfähigkeit monoklonaler Antikörper zu verbessern als auch die Kosten zu senken, damit diese erschwinglicher und zugänglicher werden und Infektionskrankheiten in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen verhindert werden können. Im Rahmen der Förderbedingungen wird Just - Evotec Biologics ihren J.MD Moleküldesign Service nutzen - eine Schlüsselkomponente ihrer J.DESIGN-Plattform, die fortschrittliche computergestützte Werkzeuge und Hochdurchsatz-Methoden integriert, um den Entwicklungsprozess von Biologika effizienter zu gestalten. Durch die Optimierung des molekularen Designs bereits in den frühesten Phasen gewährleistet J.MD die Herstellbarkeit, Stabilität und Wirksamkeit - entscheidende Faktoren, um Kosten zu senken, den globalen Zugang zu diesen Therapien auszuweiten und Risiken wie Immunogenität und Instabilität zu begrenzen. Die aktuelle Investition wird in den nächsten drei Jahren zehn neue J.MD-Projekte zur Entwicklung von Biotherapeutika für diverse weltweit relevante Gesundheitsindikationen ermöglichen. Diese Förderung unterstützt das Engagement von Just - Evotec Biologics, welches im Jahr 2014 begann und seitdem mehrere cGMP-Produktionskampagnen für das Respiratorische Synzytial-Virus ("RSV"), Malaria sowie monoklonale Antikörper gegen HIV hervorgebracht hat. Dr. Linda Zuckerman, EVP und Global Head of Just - Evotec Biologics, sagte: "Wir freuen uns sehr über die erneute Förderung der Gates Foundation, die unser Engagement zur Kostensenkung bei der Entwicklung von Biologika stärkt, um den weltweiten Zugang zu verbessern. Durch den Einsatz unserer J.DESIGN-Plattform und innovativer molekularer Design-Tools möchten wir die Stiftung dabei unterstützen, wirkungsvolle Lösungen für verschiedene Krankheitsbereiche zu entwickeln und weiterhin Therapien dort bereitzustellen, wo sie am dringendsten benötigt werden." Dr. Cord Dohrmann, Chief Scientific Officer von Evotec, fügte hinzu: "Wir sind stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Stiftung durch diese neue Förderung fortzusetzen, die es uns ermöglicht, die fortschrittlichen Plattformen und die wissenschaftliche Expertise von Just - Evotec Biologics zur Unterstützung des breiten Forschungsökosystems zu nutzen. Diese Partnerschaft stärkt unser gemeinsames Ziel, die Entwicklung von Biotherapeutika zu beschleunigen, und dadurch dringende und bislang ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu adressieren." Für fachkundige Einblicke in die Bedeutung eines durchdachten Antikörperdesigns für den weltweiten Zugang verfolgen Sie unsere virtuelle Diskussionsrunde, Antibody Design to Support Global Health Initiatives , mit wichtigen Experten der Gates Foundation und Forschern aus dem Bereich der globalen Gesundheit. Über Just - Evotec Biologics

Just - Evotec Biologics, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Evotec SE, ist ein branchenführendes Unternehmen für Biologika-Plattformen, das KI/ML-Technologien und weltweit führendes Moleküldesign, Zelllinienentwicklung, Prozessintensivierung und Strategien für kontinuierliche Herstellung nutzt, um Biotherapeutika von der Forschung über die klinische Entwicklung bis zur Markteinführung voranzutreiben. Das Team von Just - Evotec Biologics kombiniert umfassende Branchenerfahrung in den Bereichen Daten-, Protein-, Prozess- und Produktionswissenschaften, einschließlich Automatisierung, mit hochintegrierten und flexiblen Fähigkeiten, um die wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Barrieren zu überwinden, die mit der Entwicklung von Proteintherapeutika verbunden sind. Unser Ziel ist es, den Zugang zu Biotherapeutika durch wissenschaftliche und technologische Innovationen für unsere eigenen Projekte und im Auftrag unserer Partner zu beschleunigen und zu erweitern. Erfahren Sie mehr unter www.just-evotecbiologics.com . Über Evotec SE

Evotec ist ein Life-Science-Unternehmen, das die Zukunft der Wirkstoffforschung und -entwicklung maßgeblich mitgestaltet. Durch die Integration bahnbrechender Wissenschaft mit KI-gestützten Innovationen und modernsten Technologien beschleunigen wir die Entwicklung vom Konzept zur Therapie - schneller, intelligenter und präziser. Unsere Expertise umfasst niedermolekulare Verbindungen, Biologika und Zelltherapien und verwandte Modalitäten, unterstützt durch proprietäre Plattformen wie molekulare Patientendatenbanken, PanOmics und iPSC-basierte Krankheitsmodelle. Mit flexiblen Partnerschaftsmodellen, die individuell auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten sind, arbeiten wir mit allen Top-20-Pharmaunternehmen, über 800 Biotechs, akademischen Einrichtungen und weiteren Akteuren im Gesundheitswesen zusammen. Unser Angebot reicht von Einzelleistungen bis hin zu vollständig integrierten F&E-Programmen und langfristigen strategischen Partnerschaften - stets mit wissenschaftlicher Exzellenz und operativer Agilität. Über Just - Evotec Biologics definieren wir die Entwicklung und Herstellung von Biologika neu, um deren Verfügbarkeit und Erschwinglichkeit zu verbessern. Mit einem starken Portfolio von über 100 proprietären F&E-Projekten, von denen die meisten in Partnerschaften entwickelt wurden, konzentrieren wir uns auf wichtige therapeutische Bereiche wie Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen, Neurologie und Immunologie. Ein globales Team von mehr als 4.800 Expertinnen und Experten arbeitet an Standorten in Europa und den USA, die sich mit komplementären Technologien und Services als synergetische Kompetenzzentren ergänzen. Erfahren Sie mehr unter www.evotec.com und folgen Sie uns auf LinkedIn sowie X/Twitter @Evotec. Zukunftsbezogene Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält vorausschauende Angaben über zukünftige Ereignisse, wie das beantragte Angebot und die Notierung von Evotecs Wertpapieren. Wörter wie "erwarten", "annehmen", "schätzen", "beabsichtigen", "können", "planen", "potenziell", "sollen", "abzielen", "würde", sowie Abwandlungen dieser Wörter und ähnliche Ausdrücke werden verwendet, um zukunftsbezogene Aussagen zu identifizieren. Solche Aussagen schließen Kommentare über Evotecs Erwartungen für Umsätze, Konzern-EBITDA und unverpartnerte F+E-Aufwendungen ein. Diese zukunftsbezogenen Aussagen beruhen auf den Informationen, die Evotec zum Zeitpunkt der Aussage zugänglich waren, sowie auf Erwartungen und Annahmen, die Evotec zu diesem Zeitpunkt für angemessen erachtet hat. Die Richtigkeit dieser Erwartungen kann nicht mit Sicherheit angenommen werden. Diese Aussagen schließen bekannte und unbekannte Risiken ein und beruhen auf einer Anzahl von Annahmen und Schätzungen, die inhärent erheblichen Unsicherheiten und Abhängigkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Evotec liegen. Evotec übernimmt ausdrücklich keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene vorausschauende Aussagen im Hinblick auf Veränderungen der Erwartungen von Evotec oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.



