Zürich - Auf dem Schweizer Eigenheimmarkt sind die Angebotspreise von Eigentumswohnungen im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Bei Einfamilienhäusern war die Teuerung weniger stark. Regional gab es allerdings grosse Unterschiede. Landesweit stiegen die Preise für Stockwerkeigentum im Jahresvergleich um 4,2 Prozent. Einfamilienhäuser verzeichneten ein moderateres Plus von 2,6 Prozent. Das geht aus dem am Donnerstag veröffentlichten ImmoScout24-Kaufindex ...Den vollständigen Artikel lesen ...
