DOW JONES--Die US-Tochter des Hamburger Biotechunternehmens Evotec hat neue Fördermittel von der Gates-Stiftung erhalten. Die Investition werde in den nächsten drei Jahren zehn neue Projekte mit der Moleküldesign-Suite J.MD zur KI-gestützten Entwicklung von Biotherapeutika für diverse weltweit relevante Gesundheitsindikationen ermöglichen, teilte Evotec mit.

Der Mitteilung zufolge gewährleistet J.MD durch die Optimierung des molekularen Designs bereits in den frühesten Phasen die Herstellbarkeit, Stabilität und Wirksamkeit von Biologika - entscheidende Faktoren, um Kosten zu senken, den globalen Zugang zu diesen Therapien auszuweiten und Risiken wie Immunogenität und Instabilität zu begrenzen.

Zur Höhe der Förderung für das Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics, Inc. mit Sitz in Seattle machte der Konzern keine Angaben.

January 08, 2026 02:21 ET (07:21 GMT)

