OMV will sich breiter aufstellen und fit für die Zukunft machen. Zu diesem Zweck plant der Konzern in Österreich den Bau einer großindustriellen Anlage zur Erzeugung von grünem Wasserstoff. Die Anlage soll Ende 2027 in Betrieb gehen, eine Leistung von 140 Megawatt erreichen und jährlich bis zu 23.000 Tonnen grünen Wasserstoff produzieren.Damit kann der CO2-Ausstoß der Raffinerie Schwechat um bis zu 150.000 Tonnen pro Jahr reduziert werden - ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Dekarbonisierung
