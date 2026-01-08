Gold und Silber im Aufwind: Tuena rückt bei Silver Mines in den Vordergrund

Anzeige / Werbung

Silver Mines hat bei laufenden Bohrarbeiten im Tuena-Projekt bedeutende Anzeichen für Gold- und Silbermineralisierungen identifiziert. Besonders das Explorationsgebiet Elsienora steht im Fokus, da es trotz früherer Aktivitäten bislang kaum systematisch erkundet wurde. Das Unternehmen verwies auf Bohrergebnisse, die auf eine ausgedehnte mineralisierte Strukturzone hinweisen könnten.

Mineralisierung entlang bedeutender Strukturzone

Das Tuena-Projekt umfasst fünf Explorationslizenzen entlang der Godolphin-Copperhania-Verwerfung. Diese Struktur ist bereits für mehrere Lagerstätten bekannt, darunter McPhillamys mit Goldvorkommen sowie Kempfield mit Silber-, Blei- und Zinkmineralisierung. Die derzeitige Arbeit konzentriert sich auf die Lizenz EL9588, in der fünf Zielgebiete mit historischen Abbaustellen und geochemischen Anomalien dokumentiert sind. Silver Mines teilte mit, dass im Rahmen des aktuellen Programms sieben Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 1.705 Metern auf den Zielzonen Pickers, Barite und Elsienora abgeschlossen wurden. Ziel der Bohrungen war es, Gold- und Basismetallmineralisierungen entlang eines fünf Kilometer langen Abschnitts innerhalb des Projektgebiets zu untersuchen.