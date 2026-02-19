Silber-Dauerdefizit 2026: Silber-Engpass geht 2026 weiter - das Defizit hört nicht auf

Anzeige / Werbung
Silber steht erneut im Zentrum eines Marktes, der unter Hochspannung agiert. Während Preise stark schwanken und Investoren zurückkehren, verschärft sich im Hintergrund ein Ungleichgewicht, das seit Jahren wächst. Produktion und Recycling legen zu, doch reicht das wirklich aus? Hinter den jüngsten Kursbewegungen verbirgt sich eine Entwicklung, die deutlich größere Folgen haben könnte, als es die tägliche Volatilität vermuten lässt.
Silber unter Druck: Nur eine Atempause?
Silber präsentiert sich derzeit erneut extrem volatil. Nach dem Sprung über die Marke von 100 US Dollar je Unze und dem anschließenden Rücksetzer unter 80 US Dollar wirkt der Markt spürbar nervös.
Auffällig ist, dass die jüngste Abschwächung mit dem chinesischen Neujahrsfest zusammenfällt. Während in Asien viele Händler und Investoren traditionell pausieren, nimmt die Liquidität ab. In einem
ohnehin angespannten Marktumfeld können bereits kleinere Orders überproportionale Kursbewegungen auslösen.
China zählt zu den zentralen Akteuren im globalen Silbermarkt, sowohl als industrieller Großverbraucher als auch als bedeutender Investor. Fällt dieser Nachfrageblock temporär aus, fehlt kurzfristig ein stabilisierender Impuls. Entscheidend ist jedoch weniger diese saisonale Handelspause. Solche Effekte sind in der Regel vorübergehend. Weitaus relevanter bleibt der Blick auf die Fundamentaldaten, die den Preisanstieg der vergangenen Monate getragen haben. Solange strukturelle Angebotsdefizite, kräftige Investmentzuflüsse und geopolitische Spannungen das Umfeld bestimmen, bleibt das übergeordnete Bild intakt. Die eigentliche Frage ist daher nicht, ob Silber kurzfristig schwankt, sondern ob die fundamentalen Kräfte stark genug sind, um nach jeder Korrektur neuen Aufwärtsdruck zu entfalten. Steht der Markt lediglich vor einer Verschnaufpause oder formiert sich bereits die nächste Bewegung?
