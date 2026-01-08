Erstmals seit der Finanzkrise 2008 hat die Deutsche Bank bei einer wichtigen Kennzahl eine markante Schwelle überschritten. Das eigentliche Signal: Das Vertrauen der Investoren in die Substanz der Bank ist zurück. Die Finanzkrise 2008, aber auch die vielen Rechtsstreitigkeiten haben der Deutschen Bank in den vergangenen zwei Jahrzehnten einen markanten Vertrauensverlust am Kapitalmarkt beschert. Erst der 2019 angetretene Vorstandschef Christian Sewing schaffte es, mit einer Neuausrichtung und entschlossenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
