Der Zubau bei stationären Batteriespeichern in Deutschland stieg im Jahr 2025 auf geschätzt 6,57 Gigawattstunden und übertrifft damit den Zubau des Vorjahreszeitraums um 8 Prozent. Insgesamt sind derzeit rund 24 Gigawattstunden an Batteriespeichern in Deutschland installiert. Dies geht aus Analysen der Datenplattform Battery Charts des Instituts für Stromrichtertechnik und Elektrische Antriebe (ISEA) der RWTH Aachen
