Zürich - Der Elektronikkomponenten-Hersteller Lem hat zuletzt enttäuscht und musste die Prognosen senken. Die Aktie verlor entsprechend massiv an Wert. Nun sieht CEO Frank Rehfeld aber «klare Fortschritte», wie er im Interview mit der «Finanz und Wirtschaft» sagte. Auf die Frage, warum man Lem-Aktien kaufen sollte, meinte Rehfeld jedenfalls: «Weil wir gut aufgestellt sind für diese schwierigere Phase. Unsere Entscheidungen bezüglich Footprint - also ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab