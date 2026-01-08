Neuenburg - Die Jahresinflation in der Schweiz ist im Dezember leicht gestiegen. Gegenüber dem Vormonat November haben sich die Preise im Durchschnitt derweil praktisch nicht verändert. Konkret lag die Jahresteuerung im Dezember bei +0,1 Prozent nach 0,0 Prozent im Monat davor, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Donnerstag mitteilte. Der höchste Monats-Wert im vergangenen Jahr war der Januar mit +0,4 Prozent, im Mai war die Inflation mit -0,1 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
