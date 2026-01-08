Das chinesische Photovoltaik-Unternehmen will im zweiten Quartal 2026 mit der Massenproduktion von Solarzellen aus unedlen Metallen beginnen. Steigende Silberpreise verstärken den Druck zur Senkung der Metallisierungskosten. von pv magazine Global Longi hat bekannt gegeben, dass er im zweiten Quartal 2026 mit der Massenproduktion von Solarzellen aus unedlen Metallen beginnen wird und damit auf kupferbasierte Metallisierung umsteigt, da steigende Silberpreise und Kostendruck die Lieferkette der Solarindustrie belasten. Der chinesische Modulhersteller hat bereits mit dem Aufbau eines Teils der für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
