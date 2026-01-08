Von Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank Teuerung lag 2025 bei 0.2 %. Die Inflationsrate steigt in der Schweiz im Dezember leicht von 0.0 % auf 0.1 %. Im Gesamtjahr 2025 betrug die Teuerung 0.2 %. Damit war Preisstabilität gewährleistet. Gegenüber November blieben die Preise unverändert. Während die Preise für Pauschalreisen ins Ausland, für Medikamente und für diverse Gemüsesorten im Monatsvergleich gesunken sind, stiegen die Mieten für private ...Den vollständigen Artikel lesen ...
