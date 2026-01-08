OpenAI will es ChatGPT'User:innen erleichtern, der KI Fragen über ihren Gesundheitszustand zu stellen und daraufhin Ratschläge zu bekommen. Dafür gibt es jetzt in ersten Regionen ChatGPT Health. Was den dedizierten Bereich vom Rest des Chatbots unterscheidet und welche Daten Nutzer:innen der KI freigeben können. Laut ChatGPT-Betreiber OpenAI befragen wöchentlich mehr als 230 Millionen Menschen den Chatbot zu ihrer Gesundheit. Dabei geht es oftmals ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n