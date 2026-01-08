Die Transparenzplattform des Landes Nordrhein-Westfalen zeigt, welche Beteiligungsformen für Bürger:innen und Kommunen an Windenergieprojekten sich in der Praxis durchsetzen. Seit zwei Jahren gilt das Bürgerbeteiligungsgesetz NRW, das eine Vielzahl von Beteiligungsformen für Bürger:innen und Kommunen an Windenergieprojekten ermöglicht und damit Pate stand für Beteiligungsgesetze in anderen Ländern. Eine Auswertung der Online-Transparenzplattform (www.transparenzplattform.nrw.de), in der alle Beteiligungsangebote ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver