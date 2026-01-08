© Foto: Andrej Sokolow/dpa +++ dpa-BildfunkNvidia verlangt von Kunden aus China eine vollständige Vorauszahlung für die begehrten H200-KI-Chips. So sichert sich der Konzern gegen politische Risiken ab.Nvidia verschärft seine Geschäftsbedingungen in China deutlich. Der US-Chiphersteller verlangt von chinesischen Kunden die vollständige Vorauszahlung für Bestellungen seiner H200-KI-Chips. Damit reagiert das Unternehmen auf die anhaltende Unsicherheit über Genehmigungen durch Pekings Behörden, wie zwei mit der Sache vertraute Personen gegenüber Reuters sagten. Zwar verlangte Nvidia auch früher Vorauszahlungen von chinesischen Kunden. Teilweise reichte jedoch eine Anzahlung aus. Beim H200 setzt der Konzern nun besonders strenge …Den vollständigen Artikel lesen
