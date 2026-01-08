Die Aktie von Evotec hat einen starken Jahresstart hingelegt. Fast 17 Prozent ging es seit dem Jahreswechsel bei dem Papier nach oben. Beflügelt hat hier zuletzt insbesondere die von Amgen angekündigte Übernahme von Dark Blue Therapeutics für bis zu 840 Millionen Dollar, an der auch Evotec mit gut einem Fünftel beteiligt ist. Am heutigen Donnerstag folgten nun gute News, was weitere Fördermittel für Evotec angeht. Charttechnisch gilt es, einen wichtigen Widerstand zu knacken.Wie Evotec am Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
