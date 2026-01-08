Chur - Die Architektengemeinschaft Studio Esch Rickenbacher und Noun aus Zürich hat mit dem Projekt «Ammonit und Diorama» den Architekturwettbewerb für den Umbau und die Erweiterung des Bündner Naturmuseums gewonnen. Der Baubeginn ist für Herbst 2028 vorgesehen. Mit einem zweistufigen Architekturwettbewerb suchte der Kanton ein Projekt für die Erneuerung und Erweiterung des Bündner Naturmuseums (BNM) in Chur. Acht ausgewählte Planungsteams reichten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab