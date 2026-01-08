Der Dax lässt unverändert nichts anbrennen und haussiert auf beeindruckende Art und Weise. Mittlerweile hat er sein Rekordhoch über die 25.100er Marke verschoben. Ein Ende der Aufwärtsbewegung scheint nicht in Sicht und dennoch schwingt ob des exponierten Kursniveaus ein wenig Unbehagen mit. Die Rahmenbedingungen könnten durchaus besser sein. Die zuletzt veröffentlichten deutschen Konjunkturdaten wussten nicht immer zu gefallen und blieben nicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
