Im noch jungen neuen Jahr blicken Anleger verstärkt auf diejenigen Branchen, die 2025 besonders gut an der Börse abschnitten. In Europa ist das ganz klar das Bankensegment. Der Branchenindex Euro Stoxx Banks brachte 81,0 Prozent ein. Noch besser performten die Papiere der Deutschen Bank. Auch jetzt sind mehrere Analysten noch positiv gestimmt für die Aktie.Die Papiere der Deutschen Bank haben sich 2025 mit 96 Prozent Kursplus fast verdoppelt. Damit liefen sie besser als der Branchenindex Euro Stoxx ...Den vollständigen Artikel lesen ...
