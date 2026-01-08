Am 30. Dezember ist Itochu ein Aktiensplitt durchgeführt worden, bei dem für eine alte Itochu-Aktie fünf neue Aktien ins Depot gebucht wurden. Durch den Aktiensplitt soll die Handelbarkeit der Aktie verbessert werden.
Anfangs der Woche erklärte unterdessen Itochu-CEO Masahiro Okafuji in einem Interview mit der japanischen Zeitung "Nikkei Asia", dass er für japanische Unternehmen weiterhin strategische Chancen auf dem chinesischen Markt sieht. Die chinesische Wirtschaft steht laut Okafuji vor anhaltenden Schwierigkeiten, die aus einer nicht abgeschlossenen Korrektur am Immobilienmarkt resultieren. Diese belastet die Konsumausgaben und legt systemische Risiken offen. Dennoch gelingt es bestimmten Branchen wie wertorientierten japanischen Restaurants und Sportbekleidungsherstellern, erfolgreich in den deflationären chinesischen Markt einzutreten. Okafuji empfiehlt dabei, Risiken zu minimieren, während die Nachfrage nach hochwertigen japanischen Dienstleistungen und erschwinglichen, qualitativ hochwertigen chinesischen Produkten wie Elektrofahrzeugen und Robotik ausgelotet wird.
