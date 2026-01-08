Anzeige
WKN: A41HBE | ISIN: NL0015002SN0
Xetra
08.01.26 | 12:28
40,235 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
TecDAX
Prime Standard
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
QIAGEN NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
QIAGEN NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
40,20540,23012:46
40,21040,23012:46
Dow Jones News
08.01.2026 11:09 Uhr
188 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-NVR: QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

QIAGEN N.V.: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

Venlo (pta000/08.01.2026/10:36 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent QIAGEN N.V., Hulsterweg 82, 5912 PL Venlo, Niederlande

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 07.01.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 206.800.540 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      QIAGEN N.V. 
           Hulsterweg 82 
           5912 PL Venlo 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Investor Relations 
Tel.:         +31 7735566 - 00 
E-Mail:        ir@qiagen.com 
Website:       www.qiagen.com 
ISIN(s):       NL0015002SN0 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, 
           Stuttgart, Tradegate 
Weitere        NYSE, SIX, BX Swiss 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1767864960971 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 04:36 ET (09:36 GMT)

© 2026 Dow Jones News
