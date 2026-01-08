FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
- BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 250 (240) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES GREATLAND RESOURCES PRICE TARGET TO 675 (595) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2800 (2400) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PRICE TARGET TO 8480 (8340) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 500 (400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6200 (5300) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BP PRICE TARGET TO 440 (420) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SAFESTORE HOLDINGS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 875 (682) PENCE - JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3400 (3200) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (430) PENCE - 'OUTPERFORM'
