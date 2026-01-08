Die ersten Abschätzungen der Behörde liegen knapp einem Gigawatt unter der neu installierten Leistung, die der Bundesverband Solarwirtschaft an neu installierter Photovoltaik-Leistung erwartet. Knapp 21 Gigawatt an Erneuerbaren sind der Bundesnetzagentur zufolge im vergangenen Jahr hinzugekommen. Anfang der Woche veröffentlichte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) seine Abschätzung von 17,5 Gigawatt Photovoltaik-Zubau für 2025. Nun folgte die Bundesnetzagentur mit ihren ersten Zahlen und geht von 16,4 Gigawatt aus. Beide Prognosen basieren auf der Auswertung des Marktstammdatenregisters ...Den vollständigen Artikel lesen ...
