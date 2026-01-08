Zürich - Spannung eines Klima-Thrillers trifft auf die Tiefenschärfe einer Analyse der globalen Klimafinanzierung: Am 15. Januar 2026 erscheint "Das Klima-Paradox" von Renat Heuberger, dem Gründer und langjährigen CEO von South Pole und myclimate, und zwei Mitautoren. Das Buch zeigt die widersprüchlichen Mechanismen hinter Klimaprojekten auf - und geht der zentralen Frage nach: Wie lässt sich echter Klimaschutz in einer politisch gespaltenen Welt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
