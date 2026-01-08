Zürich - Um dem steigenden Bedarf für die Abklärung psychischer Erkrankungen nachzukommen, bietet der Schweizer Marktführer für ärztliche Telemedizin gemeinsam mit Klenico, einem Spin-off der Universität Zürich, einen niederschwelligen Zugang zur Abklärung. Ziel der interdisziplinären Partnerschaft ist es, Menschen mit psychischen und psychosomatischen Beschwerden eine schnelle, und passgenaue Unterstützung zu ermöglichen. Die psychischen Erkrankungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab