Zürich - Die Schweizer und Liechtensteiner Banken können erneut auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken, doch die Aussichten haben sich eingetrübt. Nach Jahren mit starken Ergebnissen, begünstigt durch hohe Zinsen und komfortable Zinsmargen, stehen diese erneut unter Druck, während gleichzeitig steigende operative Kosten den Erfolg belasten und grosse Investitionen anstehen. In diesem herausfordernden Umfeld sind die Banken dennoch zuversichtlich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
