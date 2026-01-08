Die Aktionäre von TT Electronics haben am 7. Januar 2026 das Angebot von Cicor auf der Gerichts- und Hauptversammlung abgelehnt, und die geplante Akquisition wird nicht weiter verfolgt. Nach der Erhöhung der Beteiligung von DBAY Advisors an TT Electronics auf etwa 25 % war der Abschluss des Deals zunehmend unsicher geworden, trotz der Unterstützung durch Vorstand und Aufsichtsrat. Infolge der gescheiterten Transaktion hat Cicor die Prognose für das berichtete EBITDA für das Geschäftsjahr 2025 auf 53-57 Mio. CHF angepasst, was etwa 7 Mio. CHF an zusätzlichen Einmalaufwendungen widerspiegelt, während das bereinigte EBITDA unverändert bei 63-67 Mio. CHF bleibt. Dieser Rückschlag unterstreicht die Projektionsrisiken bei größeren M&A-Transaktionen, doch die Flexibilität von Cicors Bilanz bleibt gewahrt. Da der zugrunde liegende Investment Case unverändert bleibt, bietet das aktuelle Kursniveau einen attraktiven Wiedereinstiegspunkt in ein qualitativ hochwertiges EMS-Franchise. BUY empfohlen, Kursziel 200 CHF. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/cicor-technologies-ltd
© 2026 mwb research