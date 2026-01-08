Rocket Lab Aktie: Aktien kaufen nach Kursrally oder Vorsicht geboten?

Die Rocket Lab Aktie gehört aktuell zu den auffälligsten Titeln im Raumfahrtsektor. Nach einer beeindruckenden Kursrally von rund 160 - seit Jahresbeginn rückt das Unternehmen zunehmend in den Fokus von Anlegern. Starke Umsatzsteigerungen, erfolgreiche Missionen und Fantasie rund um den geplanten Neutron-Raketenstart treiben den Kurs. Gleichzeitig sorgen Insiderverkäufe und eine hohe Bewertung für Diskussionen. Für Investoren stellt sich daher die Frage: Sollte man die Rocket Lab Aktie jetzt kaufen - oder ist die Aktie bereits zu heiß gelaufen?

