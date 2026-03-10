SpaceX plant Billionen-IPO: Raketenstart: Diese Space-Aktie mit 500%-Potenzial ist bald günstig zu haben!

Anzeige / Werbung

SpaceX plant eine vertrauliche IPO-Anmeldung im März 2026 mit einer Bewertung von über 1.75 Billionen US-Dollar. Der SpaceX-Verfolger Rocket Lab dürfte massiv profitieren. Eine HKCM-Analyse.

Der Weltraum wird zum Markt. SpaceX plant einen Börsengang, der die Welt(raum)wirtschaft verändert. Mit einer angestrebten Billionen(!)-Bewertung würde SpaceX ein Benchmark-Asset für den gesamten Space-Sektor schaffen - ähnlich wie Tesla für E-Autos. Die erwartbare Folge: Eine massive Welle von Kapital in die Branche. Gleichzeitig steckt die US-Regierung 57.7 Milliarden US-Dollar in ihre Space Force. Der Weltraum ist nicht mehr Science-Fiction - er ist Business. Die größten Profiteure schlummern unter der Oberfläche. Eine HKCM-Analyse.

SpaceX-IPO: Amerika will wieder zum Mond!

SpaceX plant eine Confidential IPO-Anmeldung im März 2026. Die Bewertung: über 1.75 Billionen US-Dollar. Das ist nicht nur ein Börsengang - das ist ein Wendepunkt. Ähnlich wie der Tesla-Börsengang 2010 Millionen von Privatanlegern in den Elektrofahrzeug-Sektor brachte, kann ein SpaceX-Börsengang eine neue Klasse von Investoren in die Raumfahrt bringen.

Hinzu kommt politische Rückendeckung: Die US-Regierung hat mit einem neuen präsidialen Dekret und einem Budget von 57.7 Milliarden US-Dollar für die Space Force ein klares Signal gesetzt. Die Botschaft ist unmissverständlich: Der Weltraum ist strategisch wichtig. Der Weltraum ist investitionswürdig. Der Weltraum ist die Zukunft.

Keine SpaceX-Aktien für Kleinanleger? Dafür gibt es diese Aktie!

Als Privatanleger in SpaceX investieren? Das ist erstmal schwierig. Direkte Investitionen vor dem Börsengang sind meist akkreditierten Investoren vorbehalten. Aber es gibt indirekte Wege. Etwa Investitionen in börsennotierte Zulieferer wie Rocket Lab.

SpaceX plant eine vertrauliche IPO-Anmeldung im März 2026 mit einer Bewertung von über 1.75 Billionen US-Dollar. Die US-Regierung stellt 57.7 Milliarden US-Dollar für die Space Force bereit. Der SpaceX-Verfolger Rocket Lab dürfte massiv profitieren. Eine HKCM-Analyse.

Rocket Lab ist als Anbieter von Startdienstleistungen und Satellitenkomponenten nicht nur SpaceX-Herausforderer, sondern auch direkter Profiteur des steigenden Bedarfs an Startkapazitäten. Zuletzt sicherte sich das Unternehmen einen 805-Millionen-Dollar-Vertrag für 18 Satelliten der Space Development Agency. Ein Beleg für die steigende Nachfrage nach Space-Technologie abseits der großen Namen wie SpaceX.

Rocket Lab ist zudem ein Schlüsselspieler in der Lieferkette der wachsenden Weltraumwirtschaft. Mit dem SpaceX-IPO könnte das Unternehmen eine erhebliche Neubewertung erfahren. Warum? Weil Investoren, die durch den SpaceX-Börsengang in den Space-Sektor strömen, auch in die Zulieferer und Partner investieren werden. Rocket Lab ist genauso ein Zulieferer.



HKCM-Analyse: Rocket Lab - Der nächste Space-Champion?

Rocket Lab ist darüber hinaus ein Schlüsselspieler in der Lieferkette der wachsenden Weltraumwirtschaft. Mit dem SpaceX-IPO könnte das Unternehmen eine erhebliche Neubewertung erfahren. Warum? Weil Investoren, die durch den SpaceX-Börsengang in den Space-Sektor strömen, auch in die Zulieferer und Partner investieren werden. Rocket Lab ist genauso ein Zulieferer.

Das Wertpapier von Rocket Lab erreichte zu Beginn des Jahres ein Allzeithoch und befindet sich jeher in einer Korrekturphase. Derzeit Pendelt der Kurs in einer größeren Spanne auf und ab. Letztlich sollte RKLB schrittweise das übergeordnete Korrekturtief weiter südlich hinterlegen. Darauffolgend ist mit nachhaltigen Anstiegen auf neue Hochs weit oberhalb des Widerstands bei $99.58 zu rechnen. Überschreitet die Aktie bereits imminent den Widerstand bei $99.58, so würden wir zunächst ein korrektives Hoch sehen, ehe es wieder nach unten geht (Wahrscheinlichkeit: 30%).

Unsere Kunden erhalten Zugang zu allen Zielzonen und potenziellen Szenarien. Egal ob Space-Superzyklus oder Marktkorrektur - wir begleiten Sie durch jede Phase und zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Portfolio bestmöglich managen. Etwa mit unseren Analysen zum Hype-Paket. Disclaimer: Unsere Analyse ist keine Anlageberatung.

Leseempfehlung: SpaceX IPO: Der Startschuss für den nächsten Tech-Superzyklus

Enthaltene Werte: US88160R1014,US7731211089