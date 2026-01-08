Intel hat 14 neue Notebook-Prozessoren der Panther-Lake-Generation vorgestellt. Die sogenannten Core-Ultra-300-Chips laufen schneller, aber das hat auch seinen Preis. Neue flotte Prozessoren für Notebooks: Intel zeigt auf der Technikmesse CES in Las Vegas insgesamt 14 neue Chips für mobile Anwendungen. Offiziell heißen sie Core Ultra 300. Positiv ist dabei, dass die neuen Prozessoren trotz mehr Power nur noch eine maximale elektrische Leistungsaufnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
