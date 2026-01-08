Im Jahr 2025 stieg die Leistung der erneuerbaren Energien in Deutschland auf 210 Gigawatt an. Das ist ein Zuwachs von 11 Prozent. Der Großteil des Ausbaus entfiel auf die Photovoltaik. Die Bundesnetzagentur hat erste Zahlen zum Ausbau der erneuerbaren Energien für die Stromerzeugung im Jahr 2025 veröffentlicht. Die installierte Leistung von Erneuerbare-Energien-Anlagen stieg um knapp 21 Gigawatt auf eine Gesamtleistung von knapp 210 Gigawatt. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Steigerung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
