© Foto: MSgt Sean M. Worrell - US Air ForceUS-Präsident Donald Trumps 1,5-Billionen-Ansage schiebt Rüstungsaktien an. Der Markt spielt das Aufrüstungsszenario.US-Präsident Donald Trump fordert für das Haushaltsjahr 2027 einen drastischen Anstieg der amerikanischen Verteidigungsausgaben. Das Militärbudget solle von derzeit rund einer Billion US-Dollar auf 1,5 Billionen US-Dollar steigen. Angesichts "sehr unruhiger und gefährlicher Zeiten" wolle er damit ein "Traum-Militär" aufbauen, das die Sicherheit der USA gewährleisten könne, "egal, wer der Feind ist", schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. Für das Haushaltsjahr 2026 sind bislang rund 900 Milliarden US-Dollar vorgesehen. Politisch gilt eine derart massive Aufstockung …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE