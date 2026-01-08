Der 30 Megawatt/78 Megawattstunden-Batteriespeicher in Arneburg ist Neoens erste Anlage in Deutschland. Das Projekt befindet sich im Bau und soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. von ESS News Der französische Entwickler von erneuerbaren Energien Neoen hat mit Uniper einen langfristigen Tolling-Vertrag für seinen Batteriespeicher mit 30 Megawatt Leistung und 78 Megawattstunden Kapazität in Arneburg in Sachsen-Anhalt unterzeichnet. Der Vertrag soll 2027 in Kraft treten und hat eine Laufzeit von sieben Jahren, wie die Unternehmen am Donnerstag mitteilten. Während dieses Zeitraums wird Uniper ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland