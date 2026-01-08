Paris / London / Zürich - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht nachgegeben. Sie folgten damit mässigen Vorgaben aus den USA und aus Asien. Der EuroStoxx 50 sank am Mittag um 0,3 Prozent auf 5.905.85 Punkte. Ausserhalb des Euroraums ging es ebenfalls leicht nach unten. Der britische Leitindex FTSE 100 fiel um 0,3 Prozent auf 10.017,99 Zähler. Der Schweizer SMI sank um 0,13 Prozent auf 13.306,57 Punkte. Damit etablierte sich an den Märkten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab