Das neue Photovoltaik-Modul Astro N7 Pro mit Viertelzellen-Technologie erzielt 670 Watt und erreicht einen Wirkungsgrad von 24,8 %. Es soll hohe Stromausbeuten bei Teilverschattung ermöglichen. Der chinesische Photovoltaik-Hersteller Astronergy hat sein neues Photovoltaik-Modul Astro N7 Pro auf den Markt gebracht. Mit einer Leistungsabgabe von bis zu 670 Watt und einem maximalen Wirkungsgrad von 24,8 % ist das Astro N7 Pro für Solarprojekte im Kraftwerksmaßstab und im Bereich C&I (Commerical & Industrial) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
