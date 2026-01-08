© Foto: Artur Widak - NurPhotoDie Tech-Branche schaut dieser Tage nach Las Vegas. Dort werden auf der CES die größten Neuigkeiten vorgestellt. Chip-Riese Intel macht mit seinem neuen Core Ultra Chip auf sich aufmerksam und die Aktie hebt ab.Die Aktie von Intel ist mit einem saftigen Plus von mehr als 15 Prozent ins neue Jahr gestartet. Allein am Mittwoch legten die Papiere um 6,5 Prozent zu. Auslöser ist eine strategische Doppelbotschaft: eine ambitionierte Rückkehr in den Gaming-Markt - und ein klares Vertrauenssignal von der Analystenseite. Melius Research stuft den Halbleiterkonzern von Hold auf Buy hoch und erhöht zugleich das Kursziel auf 50 US-Dollar. Das impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 27 Prozent. …Den vollständigen Artikel lesen
