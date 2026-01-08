Die Intel-Aktie notiert aktuell bei 36 EUR und erlebt zu Jahresbeginn spürbaren Rückenwind. Nach mehreren schwierigen Jahren mit Marktanteilsverlusten, Verzögerungen in der Fertigung und wachsender Konkurrenz durch Nvidia und AMD rückt Intel wieder positiver in den Fokus der Anleger. Auslöser sind überzeugende Auftritte auf der CES 2026, Fortschritte in der Chipproduktion und ein klareres strategisches Narrativ.CES 2026 - Panther Lake als ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de