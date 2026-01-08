Evotec meldet sich mit einer Nachricht, die weit über klassische Biotech-Schlagzeilen hinausgeht: Die Bill & Melinda Gates Foundation unterstützt erneut die US-Tochter Just - Evotec Biologics in Seattle. Konkret fließt frisches Fördergeld in die Moleküldesign-Suite J.MD, die auf computergestützten Technologien basiert und ein zentrales Element der J.DESIGN-Plattform von Evotec ist. Im Zentrum steht ein heikles Thema der globalen Gesundheit: Wie lassen sich hochwirksame Biotherapeutika - insbesondere monoklonale Antikörper - so entwickeln und produzieren, dass sie auch in Ländern mit niedrigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin