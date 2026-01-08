Die November-Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land war wieder überzeichnet und der Zuschlagswert ist weiter gesunken. Die Verbände BWE und BDEW sehen das Windenergie-Ausbauziel in Reichweite. Dazu müsse der Bund bei der Reform des EEG einen verlässlichen Investitionsrahmen sicherstellen. Die Bundesnetzagentur hat die Zuschläge der Ausschreibung für Windenergieanlagen an Land zum 1. November 2025 veröffentlicht. "Die eingereichte Gebotsmenge von über 8 GW stellt den bisher höchsten Wert in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Solarserver