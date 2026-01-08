Magdeburg - Entgegen früherer Ankündigungen will Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff sein Amt nun offenbar doch vorzeitig an Landeswirtschaftsminister Sven Schulze (beide CDU) übergeben. Das berichten am Donnerstag die "Mitteldeutsche Zeitung" und die Magdeburger "Volksstimme" unabhängig voneinander.



Laut MZ will sich Schulze Ende Januar im Landtag zum Ministerpräsidenten wählen lassen - und Amtsinhaber Haseloff entsprechend zuvor den Posten aufgeben. Die CDU regiert in Magdeburg zusammen mit SPD und FDP in der sogenannten Deutschlandkoalition.



Für kommenden Montag sind laut der Zeitung Parteiführungstreffen aller drei Koalitionsparteien geplant, in denen das Manöver abgestimmt werden soll. Haseloff ist seit April 2011 Ministerpräsident und damit der dienstälteste Regierungschef in Deutschland. Der Wittenberger hatte im vergangenen Jahr angekündigt, seine Partei nicht noch einmal in einen Landtagswahlkampf führen zu wollen - und hatte stattdessen Schulze vorgeschlagen. Der ist seit 2021 Landesminister für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten sowie CDU-Landesvorsitzender.



Die CDU hatte in Sachsen-Anhalt zuletzt erst die Kampagne "Frohes neues Gesicht" mit Plakaten gestartet, auf denen Haseloff und Schulze gemeinsam abgebildet sind.





© 2026 dts Nachrichtenagentur