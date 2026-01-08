Samedan - Die Stiftung Gesundheitsversorgung Oberengadin (SGO) befindet sich in Nachlassstundung und wird danach liquidiert. Damit die Akut- und Langzeitpflege im Oberengadin über den 1. April 2026 gewährleistet bleibt, ist eine Neuaufstellung der Gesundheitsversorgung notwendig. Die Gemeinden der Gesundheitsversorgungsregion Oberengadin legen der Bevölkerung dafür eine neue Trägerschaft sowie drei Leistungsvereinbarungen zur Abstimmung vor. Die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab