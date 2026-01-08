Hensoldt: Kurs steigt!
|86,65
|86,75
|16:00
|0,000
|0,000
|15:59
|14:51
|Hensoldt: Kurs steigt!
|11:06
|AKTIEN IM FOKUS 2: Rüstungswerte ziehen an - Trump will 2027 mehr Militärbudget
| (Neu: Kurse aktualisiert und Ergänzung um weitere Aktien aus USA und Europa) FRANKFURT (dpa-AFX) - Rüstungswerte profitieren am Donnerstag auf beiden Seiten des Atlantiks weiter vom international...
|10:38
|HENSOLDT AG kurz vor möglichem Ausbruch - jetzt handeln?
|10:30
|Morgen-Update: Hensoldt-Aktie tritt auf der Stelle - Anleger warten auf das nächste Signal.
|09:21
|DAX-Check LIVE: Evotec, Henkel Vz., Hensoldt, Hochtief, Mutares, Siemens, Thyssenkrupp, Vonovia
|Der DAX hat seine sechswöchige Rally mit dem Sprung über die Marke von 25.000 Punkten gekrönt und damit einen neuen Rekord erreicht. Die psychologisch wichtige Schwelle sorgte für zusätzlichen Rückenwind...
|HENSOLDT AG
|86,85
|0,00 %