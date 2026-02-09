Nach ihrem deutlich Fall suchen Rüstungsaktien nach Halt: Positive Analystenstimmen und die Charttechnik machen jetzt Hoffnung. Doch ein Ausbruch steht bei Titeln wie Rheinmetall und Renk noch aus. Darauf müssen Anleger achten. Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach einem Analysten-Call im Vorfeld der anstehenden Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Es sei durchgesickert, dass die Zahlen für das vierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
