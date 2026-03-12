Mehrere Analystenhäuser haben sich am heutigen Handelstag mit neuen Kaufempfehlungen zu einer Reihe internationaler Aktien zu Wort gemeldet. Die Einschätzungen reichen von Industrie- und Technologiewerten über Banken bis hin zu Konsum- und Versicherungsunternehmen und spiegeln die weiterhin hohe Aufmerksamkeit der Analysten für strukturelle Wachstumsbranchen wider. Rheinmetall-Aktie Besonders im Fokus steht der Rüstungskonzern Rheinmetall. Die Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de