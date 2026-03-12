Im Anschluss an den scharfen Kursverfall des Jahres 2024, startete die Aixtron-Aktie im Anschluss an den Tiefpunkt bei 8,45 € des Folgejahres 2025 eine starke Erholungsbewegung, welche erst während dieser Handelswoche in einem neuen Reaktionshoch von 33,90 € mündete. Diese Rally von mittlerweile rund +300% nähert sich nunmehr einem markanten Level. Die Spannung steigt Nach den durchwachsenen Geschäftszahlen von Ende Februar, mehr dazu gibt es hier ...Den vollständigen Artikel lesen ...
