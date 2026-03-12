Die Aixtron-Aktie befindet sich im Jahr 2026 bisher klar im Aufwind. Seit Jahresbeginn steht mittlerweile ein Kursplus von mehr als 75 Prozent zu Buche. Allein vom Tief unmittelbar nach der Veröffentlichung der Jahreszahlen und des Ausblicks Ende Februar legte die Aktie satte 40 Prozent zu. Investoren setzen schon jetzt auf eine Belebung des Geschäfts ab 2027. Wird die Luft nach dem Sprung über die 30 Euro-Marke dünner, oder geht die Rally weiter?Den vollständigen Artikel lesen ...
