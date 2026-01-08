Die Zusammenarbeit zwischen Amylyx Pharmaceuticals und dem dänischen Wirkstoffforscher Gubra fällt auf einen fruchtbaren Boden. Der US-Partner hat sich dazu entschlossen, einen Wirkstoff aus der Kollaboration in die klinische Entwicklung zu überführen. Für Gubra winken dadurch erste Meilensteinzahlungen.Ausgewählt wurde der Wirkstoff AMX0318 nach der Erfüllung wichtiger Kriterien, wie beispielsweise ein günstiges pharmakokinetisches Profil. Der Entwicklungskandidat soll im Erfolgsfall zur Behandlung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
