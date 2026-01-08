Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 01/02

Das Wella-Paket hat gemessen an verschiedenen Transaktionen der letzten Jahre eine Größenordnung von ungefähr 9 bis 11 Mrd. €. Kann HENKEL einen solchen Preis stemmen? Die Bilanz und die eigenen Barmittel reichen dafür nicht aus, aber eine sorgfältige Finanzierung ist machbar. Einziges Hemmnis dafür ist die Familie als Großaktionär. Marktwert von HENKEL insgesamt (Stämme und Vorzüge): 29 Mrd. €. Der Erwerb von Wella würde eine deutliche Aufwertung des Konzerns insgesamt bedeuten, wie von vielen Analysten permanent berechnet worden ist.