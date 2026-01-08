Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
Nach dem Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an solute (Preisvergleichsportale) und der Übernahme von Checkout Charlie (Rabatt- und Gutscheinportale) hat ad pepper media (APM) den dritten Schritt seiner Neupositionierung als Ad-Tech-Anbieter abgeschlossen - den Verkauf seiner 60%-Beteiligung an der Agentur ad agents im Dezember 2025. Der Verkaufspreis beträgt €4 Mio. in bar. Damit wird ad agents mit dem 11-fachen des EBITDA der letzten 12 Monate bewertet. Unserer Ansicht nach hat APM einen guten Preis für seine Beteiligung erzielt, und die Finanzspritze schafft Ressourcen für weitere Übernahmen kleinerer Ad-Tech-Unternehmen (Plan: eine Übernahme pro Jahr). Addiert man die €4 Mio. zu den liquiden Mitteln von €27 Mio. (Ende Q3/25), wird dies eine Finanzkraft von rund €31 Mio. ergeben. Wir haben unsere Konzern-Prognosen angepasst, um die Entkonsolidierung von ad agents Ende Dezember 2025 und unsere leicht revidierten Segmentprognosen zu berücksichtigen. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von €5,00. Wir betrachten alle Katalysatoren (akquisitionsgetriebene Gewinnentwicklung, weitere M&A, Internationalisierung, Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen Webgains und solute, technologiegetriebene Skalierbarkeit) als intakt und bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 87%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here: APM_GR-2026-01-08_EN
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
2257390 08.01.2026 CET/CEST
© 2026 EQS Group